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Kritik isimler Kilis'teyken roketli saldırı

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. Saldırının düzenlendiği Kilis'te Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Gül ile Genelkurmay Başkanı Akar'la tüm kuvvet komutanları temaslarda bulunuyordu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 16:41
Kritik isimler Kilis'teyken roketli saldırı

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'te Tekye Mahallesi'ndeki 7 katlı bir evin çatısına düştü. Roketin patlamazken, olay yerine ihbarla çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Güvenlik görevlileri, roketin patlama ihtimaline karşı bölgedeki vatandaşları uzaklaştırıp bomba imha uzmanlarına haber verdi.

ROKETİN DÜŞTÜĞÜ EVİ ZİYARET ETTİLER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis Valiliği ziyareti sırasında yakın mesafede bulunan Tekye Mahallesinde çatısına roket düşen evi Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte ziyaret etti. Yoldaki kalabalığı selamlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile Orgeneral Akar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, düşüp patlamayan roketli saldırıda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.
Orgeneral Hulusi Akar ise kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara "Az kaldı" dedi.

KRİTİK İSİMLER ORDAYDI

Saldırının düzenlendiği Kilis'te Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la tüm kuvvet komutanları temaslarda bulunuyordu.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 16:41
  1. terör örgütü PKK/YPG
  2. kilis
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Amerikanın vedahiisrailin beslediği ne kadar örgüt varsa hepsi sahipleriyle beraber yerle bir edilmesi şarttır. Amerika ve israilin kafası ezilmeden vAllahhi bize yaşamak haramdır. Bize bu coğrafyada huzur vermeyenleri,bu coğrafyaya gömme vakti gelmiştir. İçimizdeki amerikan ve yahudi ajanları tespit edilip bir bir imha edilmesigerekir. İncirlik kapatılmalı vedahi içindeki amerikalı teröristler, teröre yardım ve yataklıktan tutuklanmalıdır!
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