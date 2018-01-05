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Kritik imza! S-400'ün açığını kapatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyaretinde Fransız-İtalyan ortak yapımı olan hava savunma sistemi SAMP/T için işbirliği anlaşması imzalayacak.

05 Ocak 2018 Cuma 11:52
Kritik imza! S-400'ün açığını kapatacak

Rusya’dan satın aldığımız S-400 füzelerinin ardından Avrupa yapımı füzeler için de harekete geçtik. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak Fransa’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız-İtalyan ortak üretimi kara konuşlu füze ve hava savunma sistemi SAMP T’yi üreten Eurosam ile işbirliği anlaşması imzalaması bekleniyor. Türkiye, Fransa ve İtalya’nın savunma bakanları 8 Kasım 2017’de bir araya gelerek savunma işbirliği ve iyi niyet anlaşması imzalamıştı. Hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi konusunda ise 14 Temmuz 2017’de Aselsan ve Roketsan, Eurosam ile fizibilite etüdü için çerçeve anlaşması yaptı.

Ortak üretim kapıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atacağı imza ile başlayacak ve 18 ay sürmesi beklenen fizibilite etüdünde ise, milli olarak geliştirilen Hisar-U Uzun Menzilli Füze ve Hava Savunma Sistemi’nin hangi bileşenler için destek ihtiyacı olduğu ve Eurosam’in projeye vereceği katkı üzerine teknik bir çalışma yapılacak. Anlaşmayı VATAN’a değerlendiren savunma analisti Turan Oğuz, “İlk aşama tarafların anlaşmasıyla geçildiğinde, ortak geliştirme, ortak üretim, sistemde kullanılan Aster 30 füzesi ve bazı bileşenlerin Hisar-U’da kullanılması, ortak ihracat, gelecekteki yeni füze ve sistem yenileme çalışmalarına Türkiye’nin ortak olarak katılımı gibi alternatifler ortaya çıkabilir. Süreç olumlu yürürse Eurosam, Hisar-U’nun iş ortaklarından biri haline gelecek” dedi.

Aynı anda 10 hedefi vuruyor

SAMP/T Hava Savunma Sistemi uçak, helikopter, IHA, seyir füzeleri ve 600 km menzile sahip balistik füzelere karşı etkili. 360 derece izleme kabiliyetli Arabel radarıyla, aynı anda 50 hedefi takip edip, 10 ayrı hedefe, 16 füze atabiliyor. Sayısı 6’ya kadar çıkabilen her lançerde 8 füze bulunuyor ve tümü 10 saniyede ateşlenebiliyor. Taktik balistik füzeleri 10 km irtifada önlüyor. Bu sayede kimyasal veya nükleer ajanların yerdeki siviller üzerindeki etkisi en aza indiriliyor. Şu anda sistemde kullanılan yüksek yok etme oranına sahip ‘Aster 30 Block-1’ füzesinin azami menzili 120 km, azami irtifası ise 20 km olarak biliniyor.

''S-400’ün açığını kapatır''

Savunma analisti Turan Oğuz, sistemle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: Görüşmede birkaç sistem SAMP/T ve Aster 30 füzesi alımı konuşulabilir. SAMP/T satın alınarak S-400’ün NATO sistemine entegre edilememesi sebebiyle eksik kalan balistik füze engelleme kabiliyeti elde edilebilir.

Farklı paktlara farklı savunma

Ayrıca elimizde hem S-400 hem de SAMP/T olursa farklı ‘paktlara’ karşı farklı hava savunma stratejileri geliştirme serbestisine sahip oluruz. Siyasi açıdan da NATO’ya bağlılığımız gösterilmiş olur. Öte yandan yakın gelecekte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na inşa edilecek TF-2000 hava savunma fırkateyni için gemi konuşlu bir hava savunma füzesi gerekiyor. SAMP/T’de kullanılan Aster füzeleri bu ihtiyacı karşılayacak az sayıdaki iyi alternatiften biri.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 11:52
  1. SAMP/T
  2. Fransa
  3. Rusya
  4. S-400
  5. NATO
  • ErdemErdem1 sa önce
    bunların neden biz kendimiz yapamıyoruz elin gavuru belki bize karşı kullanacak bunlara tam yetki sahibi değiliz ki. içerden vurmasın bu aldıklarımız bizi?
  • DalmanDalman1 sa önce
    Helal olsun devletimize.insallah kendimizde yaparız.
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