Kritik hava durumu uyarısı: Dikkat, çökebilir!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre bugün, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yerde mevcut olan kar üzerine yeni taze kar olarak 20cm ve üzeri yeni kar yağması bekleniyor. Kar yağışının etkisini yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği açıklandı.

ÇATI ÇÖKMELERİNE VE KAR ERİMELERİNE DİKKAT!

İstanbul'da bu gece yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın; yarın (12.01 Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur, kentin yüksek kesimlerde kar şeklinde dönmesi, ardından yağışın tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Marmara bölgesinin güneyindeki illerde (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bileceik) mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmurun meydana gelmesi beklendiğinden özellikle çatılarda kar yükünü arttıracağı ve kar erimelerine sebep olacağından, vatandaşların ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor

Marmara ve Ege'de rüzgar lodosa dönüyor, biraz da kuvvetli esiyor. Sıcaklığı birkaç derece arttıracak. Marmara'da, Trakya'da ve Balıkesir çevrelerinde yine kar var. Akdeniz ve İç Anadolu'da bulutlar yoğunlaşıyor.

Akdeniz'in orta ve batı kesimlerinde yağmur bekliyoruz. İç Anadolu'da ise Kayseri dolaylarında bölgesel kar geçişleri olacak ve bu kar yağışlı alanlar ardından gelen günlerde biraz daha genişleyecek.

Karadeniz'in batısında Bolu dolaylarında bölgesel kar geçişleri var ve bu kar yağışlarından perşembe günü de göreceğiz. Doğu Karadeniz'de ise yalnızca parçalı bulutlar oluşuyor. Trabzon 11-12 derecelere çıkıyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da hava parçalı bulutlu ve önümüzdeki birkaç gün bu şekilde olacak. Sıcaklıklarda da ciddi bir dalgalanma yok.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIK:

YAĞIŞ DA BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 10

Bursa: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 9

Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14 Erzurum: Parçalı bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 8

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ KAYBETTİ

İstanbul'da geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan ve 5 gündür süren kar yağışı etkisini bu gece saatlerinde kaybetti.



6 Ocak Cuma gününden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Cuma gününden itibaren belli aralıklarla süren kar yağışı bu gece etkisini giderek kaybetti. Yaklaşık 5 gündür yağan kar nedeniyle ara sokaklarda kar yığınları oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar tarafından trafiğe çıkarılmayan otomobiller karla kaplandı. Sokaklarda oluşan kar yığınlarının çözülerek eridiği görüldü.



İstanbul genelinde oluşan kar birikintileri, oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşın İstanbul Valiliğince eğitim-öğretime bugünde ara verildi.