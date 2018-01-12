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'Otomotiv Bakanlığı kurulabilir' iddiası

Türkiye'nin son dönemde otomotiv sektöründe elde ettiği başarılar ve attığı adımlar sonrası şimdi de otomotiv bakanlığı kurulmasının gündemde olduğu iddia edildi.

12 Ocak 2018 Cuma 11:51
'Otomotiv Bakanlığı kurulabilir' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil çağrısı sonrasında taşın altına elini koyarak Türkiye'nin ilk yerli otomobilini üretmeye talip olan 5 babayiğit çalışmalarına başlarken, yerli otomobil çalışmalarında babayiğitlerin elini güçlendirecek sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ankara'da çalışmalarının başladığı iddia edilen 'Otomotiv bakanlığı' ile ilgili detayları Sabah yazarı gündeme taşıdı...

''Yanlış duymadınız... Ankara'da önemli bir kaynağım 'Otomotiv bakanlığı' kurulması için düğmeye basıldığını söyledi. Eminim, yakın zamanda atılacağı konuşulan bu adım Türkiye'yi dünyada farklı bir noktaya getirecek.

Zira, dünyada ihtisas alanı otomotiv olan bir bakanlık yok. Araştırınca Otomotiv bakanlığı kuran tek ülkenin 25 Aralık 1991'de dağılan Sovyetler Birliği olduğunu görüyorsunuz.

'Bir tarafta kamuyu küçültüp, bakanlıkları kapatıp, birleştirirken diğer taraftan yeni bir kamu kurumu ihdas etmek gerekli mi' diye soranlarınız olabilir.Hemen yanıtlayayım. Evet...Neden mi? Otomotiv sektörü Türkiye için kritik sektörlerden... Olumsuz geçen yıllarda dahi Türkiye'den iki kat fazla büyüyor. Türkiye ihracatının yüzde 16-17'sini sağlıyor. Üretimi GSYH'nin yüzde 3'ünü oluşturuyor. Ülkede toplam istihdamın yüzde 5.5-6'sını sırtlıyor.

Maliye açısından da bereketli bir sektör... Devletin kasasına ÖTV, KDV, sosyal güvenlik prim gelirleri ve stopaj vergisi yoluyla milyarlarca TL giriyor. Üstelik, şimdi Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding'in kuracağı konsorsiyumla Türkiye kendi otomobilini üretmeye hazırlanıyor. Hal böyleyken, otomotiv bakanlığı kurulması artık bir ihtiyaçtan öte zorunluluk haline gelmiş durumda.

Düşünsenize, sektörün yerli veya yabancı yatırımcıları işlerini çözdürmek için 7 ayrı bakanlıkla muhatap oluyor. Otomotivde Maliye Bakanlığı ayrı, Sanayi Bakanlığı ayrı, Ekonomi Bakanlığı ayrı düzenleme yapıyor. Birinin getirdiği diğerininkine uymuyor. Sonra olan sektöre oluyor.O nedenle ben bu bakanlık işini tuttum. Umarım, yakın zamanda kurulur, başına da sektörü iyi bilen birisi getirilir.''

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 11:51
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. bakanlık
  • safaynsafayn21 dk önce
    Yeter artık birleştirelim şu parçalarıda, piyasaya sürelim artık şu otomobilimizi. Yine direnen birşeyler var sanki.
  • safaynsafayn21 dk önce
    Yeter artık birleştirelim şu parçalarıda, piyasaya sürelim artık şu otomobilimizi. Yine direnen birşeyler var sanki.
  • safaynsafayn22 dk önce
    Yeter artık birleştirelim şu parçalarıda, piyasaya sürelim artık şu otomobilimizi. Yine direnen birşeyler var sanki.
  • yusuf toygunyusuf toygun57 dk önce
    aile ve sosyal politikalar bakanlığı kuruldu, " dünyada farklı bir yere" geldik. Sırada "otomotiv". Devletin elini attığı her iş, yavaşlar, kalitesi düşer, maliyeti artar ve bürokratik ranta kurban gider...eyvah!
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