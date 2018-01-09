Kritik görüşmenin saati belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi davet ettiğini, kendisinden cevap beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesi yarın 16.00'da Beştepe'de gerçekleşecek.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamalarına karşı sizin kafanızda ittifak modelleri var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, bu kadar ciddi meselelerin ayak üstü sorulmamasını istedi.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet: Aceleci davranmak lazım