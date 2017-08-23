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Kritik görüşmenin ayrıntıları açıklandı! 'ABD'yi uyardık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Savunma Bakanı Mattis ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları açıklandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:16
Kritik görüşmenin ayrıntıları açıklandı! 'ABD'yi uyardık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i Beştepe'de kabul etti. 

TÜRKİYE'DEN REFERANDUM TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabulünde, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün Beştepe'de gerçekleşen kabulde, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusundaki kararlılığın yanı sıra Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referanduma gitmesininin yanlış bir adım olacağı belirtildi.

ABD'YE PYD UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuk bakana, ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği destekten Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkları da dile getirdiği kaydedildi. DEAŞ'tan temizlenen yerleşim birimlerinde yönetimin yerel halka bırakılması gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturmayı hedefleyen mekanizmanın desteklenmesinin önemine de değindi.

PKK İLE ORTAK MÜCADELE

Irak'ta Kandil ve Sincar'daki PKK unsurlarına karşı ortak mücadelenin, savunma sanayii alanında işbirliğinin ele alındığı kabulde, Türkiye ve ABD'nin stratejik ortaklıklarının ve NATO'da iki önemli müttefik olduklarının da altının çizildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:16
  1. abd
  2. cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
  3. mattis
  • HünerHüner13 dk önce
    Çok tınlamışlardır, malum dünya liderimiz(!)uyarmış, adama Trump'a hemen SOS kodlu mesaj atmıştır, rte çok kızdı felan diye;)))
  • 202320231 sa önce
    halen pkk ile ortak mucadele diyo Allahim ya ....
  • ismetismet1 sa önce
    1300 tir silah gönderilmiş reis hala ümit etmekten bahsediyor.devlet eli kolu bağlı hala kapı aralıyor adamlar istediği gibi gelip hükümeti terbiye edip gidiyorlar.yürekli hükümetimiz olsa sen ne hakla pakistana müdahele savaş açıyorsun derdi toplantıyı iptal ederdi.
  • ii1 sa önce
    Nemuttefikiya nu dostubu 2 kelimeyi luğattançıkarın eyyy yöneticiler başka cumlemi kuramıyorsunuzağzı lafyapansözcülerikonuşsun artık
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