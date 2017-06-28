Kritik görüşmenin ardından ABD'den flaş 'YPG' açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı: Milli Savuma Bakanı Işık ile ABD'li mevkidaşı ile Brüksel'de bir araya geldi. Bakan Işık, ABD'nin Suriye'de terör örgütü PYD-YPG ile ilişkisinden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı ABD'li bakana iletti.



Bakan Işık görüşme sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin YPG rahatsızlığı iletildi' dedi.

GEÇİCİ BİR DURUM

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, PYD/YPG ile ilişiklerinin 'tercihten değil zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum' olduğunu teyit etti.