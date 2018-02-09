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Kritik görüşme sonrası Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama!

2019 seçimleri için MHP ile ittifak yapacak olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

09 Şubat 2018 Cuma 16:48
Kritik görüşme sonrası Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.

Daha önce İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu, Erdoğan'dan da randevu istemişti. AK Parti ve MHP'nin sürdürdüğü ittifak görüşmelerine BBP de destek vermişti. SP'nin ittifaka dahil olup olmayacağı tartışmaları başlamıştı.

''UYUM YASALARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI TAKDİM ETTİM''

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edilen ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrasında çıkışta gazetecilere açıklama yapan Temel Karamollaoğlu, "Sadece şunu söyleyeyim, biz Sayın Cumhurbaşkanına uyum yasaları ile ilgili yaptığımız çalışmayı takdim ettik, fikirlerimizi, kanaatlerimizi söyledik. Son gelişmelerle ilgili bir fikir teatisinde bulunduk" diye konuştu.

MAHİR ÜNAL UĞURLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edilen ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Temel Karamollaoğlu'na çıkışta eşlik etti ve SP Liderini uğurlamayı ihmal etmedi.

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:48
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. AK Parti
  4. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • MilletMillet43 dk önce
    Bu....ne AK Partinin ihtiyacı yok
  • kalelikaleli51 dk önce
    uyum yasalarını merak etme halledilir hükümet için sorun teşkil etmez.
  • recairecai1 sa önce
    Reis kraliçenin kayıgına binenlerede inenlerede dikkat et
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