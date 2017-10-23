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Kritik görüşme başladı, Melih Gökçek Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyen Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek'in talebi kabul edildi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:21
Kritik görüşme başladı, Melih Gökçek Beştepe'de

Ekim ayı başından beri istifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa tarihi belirsizliğini koruyor.

Melih Gökçek'in istifa etmeden önce son bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediği iddia ediliyordu. Bu son görüşmenin bugün olması bekleniyordu.

MELİH GÖKÇEK BEŞTEPE'DE

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'e randevu verdi. Gökçek Şu anda beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

 

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 17:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • İhsanİhsan18 sa önce
    Allah hayırlı sonuçlar halkeylesin
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