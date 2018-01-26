Kritik görüşme! Master, Kalın'ı arayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki önceki gece gerçekleştirilen telefon görüşmesinin detaylarına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan ve daha sonra yalanlanan açıklamaların iki lider görüşme yapmadan önce hazırlandığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Önceden hazırlanan ve görüşülmeyen konuları da görüşülmüş gibi veya konuşulmayan şeyleri konuşulmuş gibi gösteren bir açıklama oldu, gerçeği yansıtmıyor. Zaten açıklama için ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mc Master da Cuhmurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı arayacak" dedi.