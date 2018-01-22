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Kritik gelişme... Türkiye Rusya ve İran'la anlaştı

Terör örgütü PYD, Soçi'de yer almayacak. PKK/PYD'nin Soçi'deki Kongre'ye katılmaması konusunda mutabakat sağlandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:11
Kritik gelişme... Türkiye Rusya ve İran'la anlaştı
Türkiye, Rusya ve İran, daha önce yaptıkları zirvede, Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenleme kararı almıştı. Kongrenin 30 Ocak'ta toplanması bekleniyor. Türkiye, kongreye PKK/PYD'nin katılmasını kabul etmeyeceğini ilan etmişti.
 
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kongreye yaklaşık bin 500 kişinin davet edilmesi öngörülüyor. BM'nin katılarak sürece katkı sağlamasının ve muhalefeti de buraya katılmaya teşvik etmenin önemli olduğu vurgulandı. Dışişleri kaynaklarınca, "PKK'nın aynısı ve parçası olan bir örgütü burada görmek istemediğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Bu konu kabul edilerek mutabakat sağlandı. Hazırlık toplantısında listeler de aşağı yukarı tamamlandı. Cenevre'den farklı olarak, toplumu temsil eden her kesimden temsilci bulundurmak istiyoruz. Geniş bir iç meşruiyeti verme düşüncesi var" denildi.
 
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, terör örgütlerine yönelik harekatın Afrin ile sınırlı kalacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddiasını da yalanladı.

 

 



Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 16:11
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