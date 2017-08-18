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Zeki Çınkır, vatan haini Adil Öksüz'ün akrabası çıktı!

Firari FETÖ’cü Adil Öksüz’ün gözaltındayken ona delil özelliği taşıyan eşyaları teslim eden Başçavuş Zeki Çınkır’la akraba olduğu ortaya çıktı.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:08
Zeki Çınkır, vatan haini Adil Öksüz'ün akrabası çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 17 Temmuz'u 18 Temmuz'a bağlayan gece merkez karakol komutanı şüpheli Erol Özdemir, Zeki Çınkır'ı, nezarethanede bir hemşerilerinin olduğunu söyleyerek, Adil Öksüz'ün yanına götürdü. Adil Öksüz'le bir süre görüşen Çınkır, şüpheli Hüsrev Arslan'a, Öksüz'ün sivil olduğunu anlattı. Bunun üzerine Arslan, Öksüz'e böyle bir ortamda ne gezdiğini sordu. Öksüz de tarla bakmaya geldiği yalanını söyledi ve 18 Temmuz sabahı Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla serbest bırakıldıktan sonra eşyalarını teslim aldı.

KEMER VE SAATİ KALDI

Adil Öksüz'ün eşyaları ile telefonları, Başçavuş Çınkır tarafından tutanakla teslim edildi. Teslim edilenler arasında Öksüz tarafından Jandarma karakoluna konulan GPS cihazı da yer aldı.

Öksüz, adliyeden ayrıldıktan birkaç saat sonra Zeki Çınkır'ı arayarak, nezarethanede kalan kemer ve saatini istedi. Çınkır ise, nezarethanenin kalabalık olduğunu söyleyip, "Herkesin eşyaları teslim edildikten sonra seninkileri gelip alırsın" dedi. Ancak tekrar aradığında Öksüz Sakarya'ya gittiğini, eşyaları almaya gelmeyeceğini söyledi. Saat ve kemer de Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

İddianamede, eşyaların ve cihazların delilleri ve delil bulma imkânını ortadan kaldıracak şekilde Adil Öksüz'e Zeki Çınkır tarafından teslim edildiği belirtildi. Çınkır'ın eşinin halası Hüsne Öksüz'ün Adil Öksüz'ün akrabalarından Mehmet Öksüz ile evli olduğu ve Çınkır ile Öksüz'ün akrabalık ilişkisi bulunduğu da iddianamede vurgulandı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:08
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. Adil Öksüz
  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Zeki Çınkır
  • ŞahinŞahin30 dk önce
    Mahkemece el koyma kararı olmayan her eşya serbest kaldıktan sonra kişiye teslim edilir. Burada önemli olan tahkikatı kimin yaptığıdır.Suç unsuru yada delil elde etme imkanı bulunan eşyaya el koyma talebin de bulunmayan görevliler suçludur. El koyma kararı yoksa teslim etmemek suçtur.
  • IzmitliIzmitli1 sa önce
    Hepsinin elleri arkadan kelepçeli ama adil öksüz ün elleri ön tarafta neden?
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