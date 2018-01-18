Kritik emir geldi, Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde alarm!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Afrin’e yönelik olası harekâtla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi.

İLK HEDEF HAVALİMANI

İlk hedef Afrin'in 17 kilometre güneyindeki kritik öneme sahip Minnah Havalilanı olacak. Afrin ile Azez arasındaki Tel Rıfat kasabası ile Maranez, Meryemeyni Eneb, El Melkiye, El kamiye ve Deyr Cemal bölgeleri ele geçirilerek teröristlerin ikmal yollarının kesilmesi hedefleniyor.

CANLI BOMBA KAMPLARI

Afrin'de PKK'nın canlı bomba eğitimi verdiği 3 kamp bulunuyor. Türkiye'de gönderilen canlı bombalarda bu kamplarla eğitiliyor. Terör örgütü 2015'ten bu yana Afrin'e silah ve mühimmat yığıyor. Terör örgütü bu bölgede M16 Amerikan piyade tüfeği, Kalaşnikof Doçka, havan ve roketatarla sahip.

İHA'LAR HEDEFLERİ BELİRLEDİ

Operasyon öncesi İHA trafiği 2 katına çıktı ve terör örgütü adım adım izleniyor. Yerli üretim İHA'lar Afrin'de vurulacak hedefleri bir bir belirledi. Terör örgütünün gizli üsleri gece görüşlü kameralarla işaretlendi.

İLK ONLAR GİRECEK

Afrin’deki terör hedeflerine yönelik olası operasyonda ilk sızmayı bordo bereliler yapacak. Operasyon boyunca diğer birlikler, Özel Kuvvetler’e göre pozisyon alacak. Tüm hazırlıklar da onların tercihleriyle şekillendi.