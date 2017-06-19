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FETÖ'nün medya yapılanması davası başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına başlandı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 13:52
FETÖ'nün medya yapılanması davası başladı

FETÖ'nün medya yapılanması davası başladı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu  sanıklar Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup  Şimşek ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ahmet Altan'ın  duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacağı  öğrenildi.

KONSOLOSLUK TEMSİLCİLERİ DE İZLİYOR 

 Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman ile firari sanıklar ABDulkerim  Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, emre uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay  Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç ise duruşmaya gelmedi.  Duruşmaya, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç'in  de bulunduğu birçok ülkenin konsolosluk temsilcisi ile CHP İstanbul Milletvekili  Dursun çiçek de izleyici olarak katıldı. Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ve yoklama işlemleri ile başladı.  Bu sırada Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, ses sisteminde teknik bir arıza  olduğunu, bu nedenle duruşmaya ara verdiğini söyledi.

 ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ  MÜEBBET İSTENİYOR 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  Savcısı Can Tuncay tarafından, FETÖ'nün medya unsurlarına yönelik hazırlanan 247  sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı ve 65.  Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ''suçtan zarar gören'' sıfatıyla yer alırken,  Abdulkerim Balcı, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Ali Çolak, Bülent  Keneş, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Faruk Kardıç, Fevzi Yazıcı, Mehmet Kamış, Osman  Özsoy, Şemseddin Efe, Şükrü Tuğrul Özşengül, Tibet Murad Sanlıman, Tuncay Opçin  ve Yakup Şimşek şüpheli olarak bulunuyor.  İddianamede tutuklu şüpheliler yazar Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan  ile gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini  yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan  kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet  hapis cezası talep ediliyor.

 Altan kardeşler ve Ilıcak'ın ayrıca "silahlı terör örgütüne üye  olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan da 7,5 yıldan onbeşer yıla  kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, firari şüpheliler kapatılan  Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, eski polis olan  gazeteci Emre Uslu, yazar Tuncay Opçin'in de "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya  görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini  ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve  "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor. Bu şüphelilerin  ayrıca "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar  hapisle cezalandırılması isteniyor.

 İddianamede, Emre Uslu için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme"  suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.  Darbe girişimi gecesinde yayın yaparak örgüt lehine konuşmalarda  bulunan Samanyolu TV Washington temsilcisi firari şüpheli Şemseddin Efe, darbe  girişiminden bir ay önce katıldığı bir televizyon programında ''Ben profesör  olacağıma keşke albay olsaymışım. Mesela bu süreçte daha fazla katkım olurdu.''  diyen firari şüpheli Osman Özsoy ile Zaman gazetesinin genel yayın yönetmen  yardımcısı firari şüpheli Mehmet Kamış, gazetenin yöneticilerinden Faruk Kardıç,  görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı, İsrail muhabiri firari şüpheli Abdulkerim Balcı,  kapatılan Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni firari şüpheli  Bülent Keneş, Polis Akademisinde öğretim görevlisi olan ve 15 Temmuz gecesinde  ABD'den yayın yapan FETÖ'nün bir televizyon kanalına çıkarak polisin darbenin  yanında olacağını ve Cumhurbaşkanının darbeye direnmeyeceğini söyleyen tutuklu  şüpheli Şükrü Tuğrul Özşengül, Zaman gazetesinin marka müdürü Yakup Şimşek ve  gazetenin kültür sanat sayfasında çalışan Ali Çolak'ın da aynı suçlardan üçer kez  ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, bu  şüpheliler için ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan  onbeşer yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

 İddianamede, Zaman gazetesinin 10 Ekim 2015'de yayınlanan ve darbe  çağrışımında bulunulduğu belirtilen Reklam filmini çeken ajansın sahibi şüpheli  Tibet Murat Sanlıman hakkında ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek  yardım etme" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası  isteniyor.

İddianamede, terör örgütünün medya faaliyetleri kapsamında darbe  girişimine iştirak ettiği anlaşılan şüpheliler Ekrem Dumanlı, Abdulkerim Balcı,  Şemseddin Efe, Osman Özsoy, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ayşe Nazlı Ilıcak, Tuncay  Opçin, Mehmet Kamış, Şükrü Tuğrul Özşengül, Emrullah Uslu, Yakup Şimşek ve Bülent  Keneş'in, terör örgütünün üst düzey yöneticileri olan ve darbe girişimi gecesinde  Akıncılar Hava Üssünde olduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan Adil Öksüz,  Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'le irtibatlı oldukları  vurgulandı. FETÖ'nün medya unsurlarından olan Ekrem Dumanlı, Abdulkerim Bala,  Şemseddin Efe, Osman Özsoy, Ahmet Hüsrev Altan, Mehmet Altan, Ayşe Nazlı Ilıcak,  Tuncay Opçin, Mehmet Kamış, Şükrü Tuğrul Özşengül, Emrullah Uslu, Yakup Şimşek ve  Bülent Keneş'in faaliyetleri ile darbe girişiminin askeri yönden hazırlıklarının  ülke genelinde başlaması, organizasyonu ve hayata geçirilmesi süreçlerinin eş  zamanlı yürütüldüğü anlatılan iddianamede, şüphelilerin örgütün sivil  yöneticilerinden Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç ile iş ve  sosyal konumları gereği bir araya gelemeyecek, durumları ancak örgütsel bağla  açıklanabilecek şekilde, örgütün talimat alma, verme ve iletme görevlerine de  haiz tepe yöneticileriyle irtibat yönünden ortak bağlantılarının bulunduğu  kaydedildi.

HER ŞEYİ ÖNCEDEN BİLİYORLARDI 

  İddianamede, "Medya unsurlarının terör örgütüyle süreklilik arz edecek  şekilde ilişkileri, eylemlerinin niteliği ve toplumda oluşturduğu etki gibi  hususlar bir arada değerlendirildiğinde, şüphelilerin eylemlerinin sıradan fikir  ve söylemlerde bulunmaktan ibaret görülemeyeceği, darbe girişimine iştirak  niteliğinde gerçekleştirilen faaliyetler olduğu tespit edildi." değerlendirmesi  yapıldı. İddianamede, şüpheliler Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin, Emrullah Uslu,   Abdülkerim Balcı, Şemseddin Efe, Osman Özsoy, Faruk Kardıç, Fevzi Yazıcı, Mehmet  Kamış, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek, Bülent Keneş, Ali Çolak, Ahmet Altan,  Mehmet Altan ve Ayşe Nazlı Ilıcak'ın örgütsel amaçlar doğrultusunda darbe  girişimini öncesinden bildikleri kaydedildi. Bu şüphelilerin, "Darbe girişimine sözde neden teşkil eden siyasal ve  toplumsal kaos ortamının bulunduğuna ve bu ortamın yaratılmasına yönelik örgütsel  amaçla gerçekleştirilen kalkışma suçlarının hareket unsurunun alt unsuru olan  cebir teriminin öncülü ve ayrı düşünülemeyecek bir parçası olan söylem ve  propagandalarda bulundukları" belirtilen iddianamede, şüphelilerin medya etki  gücünü kullanarak toplumun darbe girişimine karşı koymamasını telkin etmek veya  Silahlı Kuvvetler içerisindeki hücrelerin bir kısmının katıldığı darbe girişimine  ilişkin talimat iletmek suretiyle suça iştirak ettikleri, asli fail oldukları  ifade edildi.

İddianamede, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emrullah Uslu'nun bütün  suçlardan sorumlu oldukları, darbe girişiminden önce haklarında "silahlı terör  örgütü yöneticisi olma" suçundan açılan iddianameler ve iddianamelerdeki eylem  tarihlerinden sonra da faaliyetlerine devam ettikleri, eylemlerin kalkışma  suçlarıyla amaçlanan zarar tehlikesini oluşturmaya elverişli olduğu kaydedildi.

REKLAM FİLMİ İLE DARBE ÇAĞRISI 

 Şüpheliler Ahmet Hüsrev Altan, Mehmet Altan ve Ayşe Nazlı Ilıcak'ın  sosyal konumları, geçmişleri ve eylemlerinin niteliği itibarıyla terör örgütüyle  organik bağları bulunmalarından öte süreklilik arz edecek şekilde örgütün  amaçları doğrultusunda, işbirliği içerisinde faaliyette oldukları, darbe  girişimine silahlı terör örgütü adına iştirak ettikleri kaydedildi.  Zaman gazetesinin 5 Ekim 2015'de yayınlanan ve darbe yapılacağı  mesajının yer aldığı belirtilen reklam filmini çeken ajansın sahibi şüpheli Tibet  Murat Sanlıman'ın, bu reklamın senaryosunu hazırlayan kişiler arasında olduğu  ifade edilen iddianamede, Ekrem Dumanlı'nın da reklamın yayınlandığı tarihte  darbe iması ve terör örgütüyle ilgili soruşturmalar yürüten savcıları, davalara  bakan hakimleri, kamu görevlilerini ve mevcut hükümeti tehdit eden nitelikteki  köşe yazısını kaleme aldığı anlatıldı.  İddianamede, somut olaydaki şifreli mesaj gönderme yönteminin TSK'ya  sızmış terör örgütü mensuplarına yönelik olduğu belirtilerek, darbe girişimi  faaliyetinin planlı, sistemli ve gizliliğe azami riayet edilerek  gerçekleştirildiği ifade edildi.  Darbe mesajı verilen söz konusu reklam filminin, darbeci askeri  kanatla fikir ve eylem birliği içerisinde, önceye dayalı planın bir parçası  olarak hazırlandığı vurgulanan iddianamede, Sanlıman'ın 17-25 Aralık'tan sonra  örgütün yayın organlarının reklam işlerini üstlenmeye devam ettiği anlatıldı.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 13:52
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