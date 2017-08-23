Kritik çağrı: Yeni Türkiye'de yer alın!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, her Salı günü TRT Haber'de yayınlanan Derin Analiz programında gündeme dair çok önemli yorumlamalarda bulundu.

Osmanlı'nın son 100 yılında belli ülkelere borçlandığını ve onlardan baskı gördüğünü belirten Bulut, Türkiye'nin aynı hataya düşmediğini ve kaynakları çeşitlendirdiğini belirtti.

Türkiye'nin bir büyüme tüneline girdiğini ve tünelin sonunda büyük ve güçlü bir Türkiye'nin ortaya çıkacağını belirten Bulut: Herkese sesleniyorum yeni Türkiye'de yer alın dedi.

Yiğit Bulut'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dünyadan yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapmak için sıraya girmiş durumdalar. Karamsarlara inanıp da Türk Lirası'ndan vazgeçmeyin.

Bir büyüme tüneline girdik, 2023, 2029, 2053, 2071 gibi hedeflerimiz var. Herkese aynı çağrıyı yapıyorum, girdiğimiz bu tünelin sonunda ortaya öyle büyük ve güçlü bir Türkiye çıkacak ki bu Türkiye'de yer alma fırsatını kaçırmayın. Çok büyük, güçlü ve kendi yeterliliğini sağlayan, kendi savunma sanayinde yerli üretimi yüzde 100'e götürmeye çalışan, kendi milli eğitim ve sosyal politikalarını üreten, batının 200 yıldır sömürdüğü bu coğrafyada kendi kodlarını yazmış yerli bir Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkıyor. Herkesin bu büyümede yerini alması lazım.

AB'Lİ PARTİ BAŞKANLARINI VATANDAŞLARI BİLE DİNLEMİYOR

Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye aleyhine her gün yeni açıklamalar geliyor. Fakat her gün gelen bu açıklamalara rağmen Türkiye'deki piyasalar büyümeye devam ediyor.

AB'li Parti Başkanları, parti başkanı diyorum zira bunlara lider de denilemez, Türkiye aleyhine onca açıklama yapmalarına rağmen Türk Lirası'na olan talep her geçen gün artıyor ve Avrupa'dan şirketler ve insanlar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.