Teröristlerin eğitim alanı ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terör örgütü hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü sağladı. Terör örgütünün 35 kişilik grupları eğitime aldığı kampta duş, yatakhane ve yemekhanenin yanı sıra teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru, olası hava harekatından korunmak için tünel ve sığınaklar dikkati çekti.

HAREKÂT 18'İNCİ GÜNÜNDE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı devam ediyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.