Kritik Başika açıklaması: Türkiye'ye davet ettik

Milli Savunma Bakanı Işık: IrakGenelkurmay Başkanı'nı mektupla Ankara'ya davet ettik.

Kritik Başika açıklaması: Türkiye'ye davet ettik
Eklenme: 09 Ocak 2017, 18:58
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Milli Savunma Bakanı Işık: Irak Genelkurmay Başkanı'nı mektupla Ankara'ya davet ettik.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Başika Kampı'na ilişkin açıklama geldi. Işık, "Irak Genelkurmay Başkanı'nı Türkiye'ye davet ettik" diye konuştu.

 
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