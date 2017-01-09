Kritik Başika açıklaması: Türkiye'ye davet ettik

Milli Savunma Bakanı Işık: Irak Genelkurmay Başkanı'nı mektupla Ankara'ya davet ettik.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Başika Kampı'na ilişkin açıklama geldi. Işık, "Irak Genelkurmay Başkanı'nı Türkiye'ye davet ettik" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Işık: Irak Genelkurmay Başkanı'nı mektupla Ankara'ya davet ettik.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Başika Kampı'na ilişkin açıklama geldi. Işık, "Irak Genelkurmay Başkanı'nı Türkiye'ye davet ettik" diye konuştu.
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