Askerleri zehirleyen yemek şirketi 6 kez isim değiştirmiş!

Manisa'da kışlada 27 günde dördüncü kez gıda zehirlenmesi yaşandı. Son olarak Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda gıda zehirlenmesi tanısıyla 731 asker hastanelere kaldırıldı. Askerlerin büyük bölümü taburcu edildi, 24'ünün tedavisi sürüyor. Daha önce 23 Mayıs'ta bir askerin öldüğü zehirlenme vakalarıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Kışlaya yemek sağlayan firmanın sözleşmesi feshedildi, 21 çalışan gözaltına alındı.

21 KİŞİ GÖZALTINDA

Manisa'da 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi yaşandı. Yemek sonrası bulantı, kusma, baş dönmesi şikayetiyle 731 asker hastanelere kaldırıldı. Yemekte askerlere çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlı verildiği öğrenildi. Daha önce 23 Mayıs'ta yaşanan ve bir askerin ölümüyle sonuçlanan olayın tekrar etmesi nedeniyle soruşturma genişletildi. Akşam yemeğinde servis edilen tavuk ve diğer gıdalar ile kullanılan sudan örnekler alınıp, incelemeye gönderildi. Soruşturma kapsamında kışlaya yemek hizmeti veren firma çalışanı 21 kişi gözaltına alındı. Manisa Emniyet Müdürlüğü'nde konuyla ilgili özel bir büro oluşturuldu. Gözaltına alınan kişiler arasında kışlaya yemek veren firmanın denetim, gözetim ve kontrol sorumlusu olarak tespit edilen kişiler olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şirket çalışanları sağlık kontrolü için Manisa Devlet Hastanesine getirildi. Şüphelilere hastane çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi.



İPTAL EDİLMİŞ

Kışlaya yemek hizmeti veren Rota isimli firmanın daha önce 6 kez isim değişikliği yaptığı öğrenildi. 4 ortaklı firma son olarak Rota ismiyle 7 Şubat 2015'te Manisa'daki kışlaya yemek ihalesini 3 yıllığına almıştı. Firmanın 2015 Maliye Bakanlığı personeli yemek ihalesini de aldığı ancak gıda zehirlenmesi yaşandığı ve bakanlığın ihaleyi iptal ettiği öğrenildi.



"YEMEYENLER DE..."

Manisa'ya gelerek hastanede tedavi olan askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık birliğe yemek sağlayan firmayla sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Bakan Işık, akşam yemeğinde 5 bin 470 askerin yemek yediğini, bir bölümüm rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Askerlerimizden hayati tehlikesi olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok. Hiç yemek yemedim diyerek rahatsızlanarak hastaneye gelen de var. Bir Sahra çadırı hemen kuruldu. Kışlamızda görevli üç askeri tabip, 14 hemşireye görevli olarak da Sağlık Bakanlığımız 15 doktor ve 51 sağlık personellerimizi görevlendirdi ve müdahaleler anında hızlı bir şekilde yapıldı. Halk sağlığımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde sudan herhangi bir problem olmadığı belirlendi" dedi.



YEMEĞİ ARTIK BELEDİYE HAZIRLIYOR

Kışlada yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları sonrasında askerlerin yemek ihtiyacı Valilik koordinasyonunda Tugay Komutanlığı ve belediyelerle birlikte karşılanmaya başladı. Vali Güvençer, "Bugünden itibaren geçici olarak askerlerin yemek ihtiyacı Valilik koordinesinde, Tugay Komutanlığı ve belediyelerle birlikte hazırlanıyor. 3 öğün olarak hazırlanan kumanyalar askerlere dağıtılıyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Enfeksiyon Hastalıkları birimi uzmanlarından oluşan bir heyet çalışma halindeler. Kara Kuvvetler Komutanlığı Eğitim Doktrin Komutanlığı (EDOK) heyeti ile Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor" dedi.



27 GÜNDE DÖRDÜNCÜ DEFA YAŞANDI

Manisa'da bir ay içinde askerler dördüncü kez gıda zehirlenmesi yaşadı. İlk olarak 23 Mayıs'ta Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1049 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti. Bu olaydan 4 gün sonra 27 Mayıs'ta bu kez Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı. 16 Haziran'da ise Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası'nda 69 asker hastanede tedaviye alınmıştı. Son olarak 17 Haziran'da Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda gıda zehirlenmesi tanısıyla 731 asker hastanelere kaldırıldı.

Sabah