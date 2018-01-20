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Kritik adım sonrası tekrar yükselişe geçti

Kripto paralar ile ilgili düzenleme ve kısıtlama haberinin etkisiyle piyasada görülen sert düşüşler sonrasında sanal para birimleri tekrar yükselişe geçti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:01
Kritik adım sonrası tekrar yükselişe geçti

Toplam 1460 kripto paranın oluşturduğu kripto para piyasasındaki genel yükselişin etkisiyle piyasa hacmi düne göre 34 milyar dolarlık artışla 610 milyar dolar olarak hesaplanırken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 8.59 yükselerek 12 bin 589 dolardan işlem gördü.

Bitcoin ayrıca, kripto para piyasasının yüzde 34.7sini oluştururken, piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 37.4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 8.59, Ethereum yüzde 6.73, Bitcoin Cash yüzde 4.69 ve Cardano yüzde 8.25 yükselirken,  Ripple yüzde 2.33 düştü

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 13:01
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