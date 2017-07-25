Kriptoların saklanma taktikleri

Ankara Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturma dosyasına giren ByLock yazışmalarında, örgüt üyelerinin ve faaliyetlerinin deşifre olmaması için nelerin yapılması gerektiği yer alıyor.

YASAYA KARŞI TEDBİR

2014 yılında yapılan düzenlemeyle Türkiye’de internet veri trafiği belirli sürelerde saklanabiliyor. FETÖ’nün bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, tedbirleri arttırdığı tespit edildi. Kriptolu mesajlaşma programları için data hatları (sadece mesajlaşma için, konuşmaya kapalı) kullandığı anlaşılan FETÖ’nün, devlet içerisine yerleştirdiği elemanları aracılığıyla istihbarat birimlerinin söz konusu data hatları incelemeye aldığını öğrenince de paniklediği anlaşıldı.

UZAKTAN BAĞLANIN!

2015 Aralık’ta örgüt mensuplarına gönderilen bir mailde, buna ilişkin, “Bugün itibariyle malum kurum data hatlarının araştırılmasına başladı. İlk aşamada hem data hattı kullanıp hem de Kakao Talk, CoverMe kullananlar belirlenecek. Türkiye’deki bütün data hatları ve cihazların IMEI numaraları ortaya dökülecek” ifadelerinin kullanıldığı görüldü. Mailinin devamında ise örgüt mensuplarının deşifre olmaması için yapması gerekenler de şöyle sıralandı: “Mümkün mertebe kafe, restoran vb. yerlere ait Wifi’lere uzaktan bağlanılarak kullanılabilir. VPN’siz kesinlikle kullanılmamalı.”