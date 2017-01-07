Kriptolara kalkan oldu!

İstanbul Barosu FETÖ’den gözaltına alınan Doğan Holding Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel’e arka çıktı. Polis operasyonu sonrası Aydın Doğan’ın açıklamalarına paralellikte bir açıklama yapan Baro, sanki basın örgütü gibi operasyonun basın özgürlüğüne karşı yapıldığını savunması dikkatlerden kaçmadı. İşte o skandal açıklama:

TEMSİLCİ YOK

Avukat Erem Turgut Yücel'in ev ve büro araması için kolluk kuvvetlerince Baromuza bir bildirim yapılmamış, dolayısıyla aramalarda Baro Temsilcisi bulunamamıştır.

'GÖZDAĞI' DEDİ!

Bu nedenle söz konusu aramalar yasaya açıkça aykırıdır. İsnat edilen suçun niteliği ne olursa olsun, yasanın açık hükmünün uygulanması gerekirken, bu gerekliliğe uyulmamış olması, gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sakıncalardan sadece birisidir. CMK'un açık hükmü gereğince arama sonucunda el konulan bilgisayar kayıtları ve hard diskten imaj alınması gerekirken, yasanın bu hükmü de ihlal edilmiş, bunlara doğrudan el konulmuştur. Bu gözaltı, özü itibariyle bir gözdağıdır.

DOĞAN İLE AĞIZ BİRLİĞİ

Skandal açıklama şöyle devam etti: Siyasal iktidarın, kendi stratejileri doğrultusunda oluşmasına özen gösterdiği konjonktürün, bir aşaması ile o aşamadaki mesajıdır. Bu bağlamda, sadece bir avukat gözaltısından değil, ona bağlı ve açıkça basın özgürlüğüne karşı girişilmiş bir saldırıdan söz etmek gerekir. Nitekim, kısa bir süre önce Ankara Temsilcisinin tutuklanması kararının gerekçesindeki trajikomik belirlemeler, bu arayışın sonuçlarıdır. Öyle anlaşılmaktadır ki, şimdi Doğan Medya Grubunun üzerine düşürülmeye çalışılan gölge, böyle bir iltisakla olası biçimde planlanmaktadır.