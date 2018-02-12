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Kripto şehir kurmaya başladılar

Kripto para milyarderleri, kazançlarına vergi getirileceği ihtimali belirince ‘B’ planını devreye soktu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:43
Kripto şehir kurmaya başladılar

Hükümetlerin kripto paralardan elde edilen gelirlerden vergi almaya hazırlanması kripto para yatırımcılarının kendilerine bir 'ülke' kurmak için harekete geçmesine yol açtı. Kripto milyarderlerinin yaptıkları 'kaçış planı'nın ilk hamlesinin ise Porto Riko'ya yerleşmek olduğu belirtiliyor.

Kripto para milyarderleri içişlerinde özerk, dış işlerinde de ABD'ye bağlı olan ada devleti Porto Riko'nun dört bir yanından ev alıyorlar. Temelinde kripto paralar ve blockchain teknolojisinin olacağı belirtilen ve adına Puertopia denilen oluşum için ülkenin en önemli ve tarihi yerlerinden olan Old San Juan'ın yeniden yapılması ve restore edilmesi düşünülüyor.

Blockchain tabanlı piyango sitesi kurucusu Matt Clemenson, Porto Riko'nun planlarını gerçekleştirmek için uygun bir yer olduğunu söyledi. Kendilerine Porto Riko'nun İngilizcesi Puerto Rico ve ütopyanın İngilizce'si Utopia'nın birleşiminden oluşan Puertopia lakabını takan bu kripto para milyonerlerinin arasında Block.One kurucusu Brock Pierce da yer alıyor.

CNET ve Videocoin kurucusu Halsey Minor yaptığı açıklamada, ABD'nin kripto para milyarderlerini istemediğini belirterek, "Bizim gibi insanların rahatlıkla yatırım yapacağı yerler olmalı ve Porto Riko da onlardan biri" dedi. ABD'de bunlar yaşanırken, Türkler'den de Porto Riko'ya yerleşmeyi düşünenlerin olduğu belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:43
  1. kripto para
  2. CNET
  3. Porto Riko
  4. abd

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