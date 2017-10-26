Kripto paranın arka planındaki teknoloji

Teknolojinin liderleri 23 Kasım Perşembe günü Kadir Has Üniversitesi’nde 'Gelecek' konusu ile bir araya geliyor.

23 Kasım Perşembe günü Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek zirvenin ana teması ‘GELECEK’ olacak. Zirvede gelecekte Blockchain sisteminin nasıl yaygınlaşacağı, Türkiye’de bu sistemi geliştirmek için atılacak adımlar ve geleceğe bugünden nasıl uyum sağlanabileceği gibi mevzuat çalışmalarına yön verecek fikirler ele alınacak.

Zirvede ayrıca Türkiye’de Blockchain ve kripto paranın durumu, Blockchain teknolojisi ve ödeme sektörünün dönüşümü, kripto para üzerine düzenleyici yapı, sanayide teknolojik gelişmeler, ICO’ların yükselişi ve finansal Blockchain sistemi de konuşulacak.