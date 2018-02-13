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Kripto paralardan uzak durun

Endüstri 4.0’ın en dikkat çekici teknolojilerinden biri olan kripto paranın global piyasaları etkileme süreci tartışmaları beraberinde getirdi. 2009 yılında piyasaya giren sanal dünyanın şifreli para birimi Bitcoin’in değerinin yüzde 2000 oranında artması üzerine kripto paranın ‘balon’ olduğu konusunda uyarılar ard arda geliyor.

13 Şubat 2018 Salı 09:48
Kripto paralardan uzak durun

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin kripto paralarla ilgili “Türkiye’nin kendi kripto parasını üretmesi, her ülkenin böyle bir şeye girişmesi doğru değil” açıklamasına yatırım stratejistlerinden destek geldi. 

DAYANAĞI YOK

Piyasa analisti Halil Reçber, “Kripto paralar pek çok ülkede kuşku ile karşılanıyor. Çünkü bu ürünlerin ardında bir kuvvet, bir dayanak yok” derken, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, Bitcoin gibi para birimlerinin spekülatif olduğunu vurguluyor. “Bu ürünler para tanımına girmiyor, para görevi görmüyorlar, mübadeleye imkân tanımıyorlar’’ diyen Gözgör, sanal para birimlerinin tehdit noktasında geldiğini farkedip bunu kamuoyuna açıklayan ülkelerin sayısının günden güne arttığını söyledi. Bu ülkelerin başında Güney Kore ve Çin bulunuyor. Türkiye’de ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ortaya koyduğu mesafeli tavır, piyasa oyuncularına yol gösterici nitelikte.

VURGUNCULARIN ARACI OLDU

“Şu anda kripto paralarla vurgunculuk yapılıyor’’ diyen Halil Reçber, “7 ay evvel bir vatandaş 50 lira tutarında kripto para satın aldı. Çok geçmeden o 50 lira 15 bin lira oluverdi. O anda kârlı bir yatırım aracı gibi görünse de birden bire dibe vurabilme riski de var. Nitekim şu anda böyle bir süreç yaşanıyor” tespitinde bulundu.

GEZGİN: YATIRIM ARACI DEĞİL

“Dünyada şuan yaklaşık 1500’ün üzerinde kripto para var“ diyen yatırım uzmanı Burçak Gezgin, kripto paraların bir yatırım aracı değil, ödeme aracı olduğunu söyleyerek, “Şu an tüm kripto paralar spekülatif fiyatlanma ile gündemde. Kısa vadede zengin olma beklentisiyle bu para birimlerine yatırım yapılmamalı. Şuan piyasada oluşan fiyatlar, daha çok bazı belli başlı işlem hacmi yüksek borsalardan elde edilen fiyatlar ve son zamanlarda kripto paralar daha çok kara para aklama aracı olarak kullanılıyor. Bu nedenle uzak durulmalıdır” dedi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 09:48
  1. kripto para
  2. Bitcoin
  3. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

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