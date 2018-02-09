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Kripto para alanlar şimdi yandı

Bitcoin ticaretinin yüzde 40'ının Yen ile gerçekleştirilmesi Japonya hükümetini harekete geçirdi.

09 Şubat 2018 Cuma 16:29
Kripto para alanlar şimdi yandı

Japonya Ulusal Vergi Dairesi, dünyayı kasıp kavuran kripto para çılgınlığına gözünü dikti ve yatırımcıları vergilendirme yönünde adımlar atmaya başladı.

Diğer gelirler başlığı altında geçen sene kanunlaşan tasarıya dahil edilecek olan kripto para kazançlarının 16 Şubat ve 15 Mart tarihleri arasında doldurulacak beyannamelerde belirtilmesi istendi.

Hisse senedi ve döviz piyasalarındaki yüzde 20 verginin aksine, kripto para gelirlerinin vergi dilimleri yüzde 15 ila 55 arasında değişecek. En yüksek vergi dilimi yılda 40 milyon yen yani 365 bin dolar üzerinde kazanç elde edenler için uygulanacak. Tasarının diğer detayları ise henüz netleşmedi.

Shiodome danışmanlık şirketi CEO'su Kengo Maekawa, şimdiden birkaç kripto para yatırımcısı zengininin Japonya'yı terk ettiğini aralarında Singapur'un da bulunduğu sermaye kazancına vergi uygulanmaya yerlere gittiğini belirtti. Maekawa, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki pek çok kripto para yatırımcısının da vergi meselesiyle ilgili tavsiye istediğini de vurguladı.

Japonya vergi konusunda yalnız değil. ABD Vergi Dairesi IRS de 2014 yılında kripto paralarında altın, gayrımenkul gibi değerlendirilerek uzun vadeli sermaye kazancı sınıfında ele alınacağını belirtmişti.

Japon hükümetinin kripto para vergisinden elde edeceği tutar inanılmaz noktalara ulaşılabilir zira Bitcoin ticaretinin yüzde 40'ı Japon yeni üzerinden yapılıyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:29
  1. ABD
  2. Japonya

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