Kripto imam hala öğretmen olarak görev yapıyormuş!

FETÖ'nün Alanya ve Dağistan ülke imamlığını yapan ve 15 Temmuz sonrası gizlenen Osman Akpınar Antalya'da yakalandı. Akpınar'ın halen Milli Eğitim'de öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı FETÖ'nün, darbe girişimi ardından yer altına inen kripto yapılanmasına bir darbe daha vuruldu.

Örgütün önemli kademelerinde görev yapıp bu güne kadar gizlenmeyi başaran kripto imam Osman Akpınar, Antalya'da yakayı ele verdi. Kripto imamın Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde halen öğretmen olarak çalıştığı da anlaşıldı

. Örgütün il kabul ettiği Alanya ile Dağistan ülke imamlığı yapan Osman Akpınar, itirafçı ifadeleri doğrultusunda örgütsel görevi belirlenip takibe alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu Alanya'da ikamet ettiği evde gözaltına alınan FETÖ imamının, örgütün yeraltına inan önemli isimlerinden birisi olduğu tespit edildi.

Şüpheli halen bir devlet okulunda öğretmen çıktı. Akpınar'ın evinde çok sayıda dijital veri de ele geçirildi. SAHTE RAPORLARLA YURTDIŞI Antalya KOM Şube Müdürlüğü'ne getirilen ve sorguya alınan Akpınar'ın 100'den fazla yurtdışı çıkışı olduğu saptandı. FETÖ imamı şüphelisinin bu yurtdışı çıkışlarını sahte doktor raporu almak suretiyle kamufle ettiği belirlendi.

Şüphelinin kardeşinin eski Kilis İl Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Mehmet Akpınar'ın firari olduğu bildirildi. FETÖ imamı Osman Akpınar'ın ise deşifre olmamak için FETÖ'nün bilindik argümanlarından hiçbirisini kullanmadığı ve telefonuna ByLock indirmediği anlaşıldı. Kripto imam Osman Akpınar'ın Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.





