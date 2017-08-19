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Kreşteki facia meclise taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir’in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili iddiaları ve anaokulların denetlenip denetlenmediğini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sordu.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:14
Kreşteki facia meclise taşındı

3 yaşındaki Alperen Sakin, Çiğli ilçesindeki bir anaokulunun servisinde saatlerce kapalı kalmış ve hayatını kaybetmişti. Olay büyük tepkiyle karşılanırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel konuyu meclise taşıdı. Sertel, TBMM’ye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, "Son yıllarda adeta her önüne gelen anaokulu ve kreş açıyor. Bu kurumlar eğitim yuvası olmaktan çıkıp ticarethaneye dönüştü. Doktor, avukat veya eczacı olmak için nasıl diploma gerekiyorsa bu işi yapacaklar için de ilgili bölümlerden mezun olma şartı aranmalıdır. Bu kurumlar şikayet üzerine değil periyodik olarak denetlenmeli" dedi.

Bundan sonraki süreçte bu tür faciaların yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanlığının ve Ulaştırma Bakanlığının gerekli önlemleri alması gerektiğinin altını çizen Atila Sertel, şu ifadeleri kaydetti:

"Alperen Sakin’in ölümü başta ailesi olmak üzere tüm Türkiye’yi derinden üzmüştür. Bu sıradan bir ölüm değildir. Bahse konu okulla ilgili çok sayıda iddia var. Yine servis aracının da belgesiz ve yetersiz olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından anaokulu kapatıldı; ancak bu yeterli değil. Bu üzücü olaydan ders çıkararak yeni eğitim öğretim döneminden önce ülke genelinde denetimler yapılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Başka Alperen’ler ölmesin diye okul öncesi eğitim kurumu işletenler ve yeni açacak olanlar da sıkı bir denetime tabii tutulmalı ve eğitim şartı konulmalıdır. Annelerinin, babalarının emanet ettiği çocuklara ticari bir meta gözüyle bakan kurum ve kişilere bu piyasadan derhal el çektirilmelidir."

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:14
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