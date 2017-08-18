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“Kreşin müdürü için gözaltı talimatı verildi”

3 yaşındaki Alperen Sakin’in servis aracında can vermesinin ardından bir açıklama yayımlayan Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, kreşin müdürü için gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:33
“Kreşin müdürü için gözaltı talimatı verildi”

3 yaşındaki Alperen Sakin, İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir anaokulunun servis aracında saatlerce unutulmuş ve havasızlıktan ölmüştü. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada süreç hakkında bilgi veren başsavcılık, ağır ihmalinin bulunduğu servis şoförünün tutuklandığını hatırlattı.

“Kreşin müdürü için de gözaltı talimatı verildi”

Kreşin okul müdürü için de gözaltı kararının verildiğini bildiren savcılık, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan 15 Ağustos 2017 tarihinde Alperen Sakin isimli üç yaşındaki çocuğun kreş servis aracında unutulması sonucu meydana geldiği iletilen ölümü olayına ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada ölen çocuğun otopsi işleminin yapıldığı, kamera kayıtları dahil bütün delillere el konulduğu, olayda ağır ihmali bulunduğu tespit edilen servis şoförü (aynı zamanda kreş sahibinin eşi) gözaltına alınarak savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı, araç içinde çocuklardan sorumlu ablanın celp edilerek nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildiği, bahse konu kreşin müdürü için de gözaltı talimatı verildiği, soruşturmaya devam olunduğu kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.”

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:33
  1. İzmir
  2. Karşıyaka
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Çiğli
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