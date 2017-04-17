Kremlin’den geri adım

Uzlaşı peşindeki Rus yetkililer önümüzdeki hafta Ekonomi Bakanlığı yetkililerini Moskova'da ağırlayacak. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Zekeriya Mete, Türkiye'nin Rusya’dan ithal edilen buğday konusundaki tavrını övdü. Mete “Buğday ithalatı konusundaki tavrımız meyvesini verdi” dedi. Görüşmeden uzlaşı beklediklerini söyleyen Mete, “Rusya’ya zeytin dalı değil zeytin ağacı uzattık. Ama onlar oralı bile olmadılar" dedi.

Rus tarafının ılımlı yaklaşacağını belirten Mete, “AB Rusya’ya kapı kapattığı zaman biz sahip çıktık. Ekmeğimizi paylaşırız dedik. Buna karşın Ruslar en ufak bir şeyde kırmızı kart gösterdiler. Siyasette belki sürtüşmeler olur ama bu siyaset ile çözülür” diye konuştu.

MAĞDUR TÜRK OLAN FİRMALARI DA VAR

Hükümetin veridiği kararın yanında olduklarını belirten mete, “Alımış kararın yanındayız. Fakat 15 gün önceden bize haber verilmeliydi” eleştirisinde bulundu. Rusya’nın bu olaydan zarar gördüğünü söyleyen Mete, “Bakanlık bürokratlarının bizimle koordineli olmaması yüzünden biz de zarar ettik" dedi. Mağdur olan gemisi bağlanmış yüklenmiş durumunda Türk firmalarından sorun yaşayanlar olduğunu belirten Mete “Tazminat ödeyen ihracatçılarımız oldu” dedi.

Bakanlık bürokratları yetersiz kaldı

İhracatın bir takım oyunu olduğunu kaydeden Mete “Bakanlık yetkiliilerinin karar öncesinde bizi çağırması gerekirdi. Zaafiyetleri var. İhracat bir günde olmuyor. 15-20 gün evvelden herşey bitiyor” diye konuştu.