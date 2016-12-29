Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!

ABD’nin Rusya’ya karşı yeni yaptırımlarına yanıtın uygun olacağını, bu durumda karşılıklılık ilkesinin çalıştığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Nasıl bir yanıt olacağını henüz söyleyemem. Gerçi hepimizin bildiği gibi, bu durumda kesinlikle alternatifsiz olarak karşılıklılık ilkesi çalışır. Elbette uygun yanıt verilecek. Bu yanıt, Rusya Devlet Başkanı’nın belirleyeceği yönde formüle edilecek” dedi.

Yaptırım kararının ‘beklenmedik ve agresif’ olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Elbette, Washington’un bu kararlarıyla ilgili bir kez daha üzüntümüzü dile getirebiliriz” diye konuştu.

‘YAPTIRIMLAR ASILSIZ VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN GAYRİMEŞRU’

ABD idaresi ve şahsen Başkan Barack Obama’nın Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar kararı almasından dolayı üzgün olduklarını belirten Peskov, şöyle devam etti: “Halihazırda bu açıklamaları ve yayınlanan bilgiyi inceliyoruz. Ayrıntıları anlamaya çalışıyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu tür kararları ve bu tür yaptırımları asılsız ve uluslararası hukuk açısından gayrimeşru görüyoruz.”