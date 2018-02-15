Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kremlin'den flaş açıklama! Putin, Trump ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a Florida’da yaşanan trajedi sebebiyle taziyelerini sundu.

15 Şubat 2018 Perşembe 13:22
Kremlin'den flaş açıklama! Putin, Trump ile görüştü

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a Florida’da okulda meydana gelen trajedi sebebiyle taziyelerini sundu" denildi.

Devlet Başkanı, olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü YPG'nin Cinderes'e sevkiyatı görüntülendi
    1. Terör örgütü YPG'nin Cinderes'e..
    2. 36 sanığa ağırlaştırılmış müebbet..
    3. Amerika'dan TBMM'ye kritik ziyaret!
    4. Bakan Canikli'den önemli açıklamalar
    5. Her şeyi itiraf etmeye başladılar
    6. Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı
    7. Kremlin'den flaş açıklama! Putin,..
    8. Skandal harita! Türkiye'yi yok ettiler
    9. O isimden komünistlere örgütlenme..
    10. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:..
    11. Iğdır'da terör operasyonu: 11 kişi..
    12. Rusya'dan NATO'ya flaş 'füze' çıkışı:..
    13. Borsa günün ilk yarısında yükselişe..
    14. CNN, Tillerson'u uyardı: Osmanlı..
    15. Gümrük kaçağı 30 bin 450 paket sigara..
    16. Galatasaray'da yıldız futbolcu idmana..
    17. Açığa alınan Emniyet Müdürü fuhuş..
    18. Katil İsrail'den Filistinli tutukluya..
    19. UEFA'dan Süper Lig devine şok! Men..
    20. Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 kişi..
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…