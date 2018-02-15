Kremlin'den flaş açıklama! Putin, Trump ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a Florida’da yaşanan trajedi sebebiyle taziyelerini sundu.15 Şubat 2018 Perşembe 13:22
Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a Florida’da okulda meydana gelen trajedi sebebiyle taziyelerini sundu" denildi.
Devlet Başkanı, olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.
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