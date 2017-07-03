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Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, G20 Zirvesi kapsamında yapacakları görüşmede, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projelerini ele alacakları bildirildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:57
Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, G20 Zirvesi kapsamında yapacakları görüşmede, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projelerini ele alacakları bildirildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7-8 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek 12. G20 Olağan Zirvesi'nde, Erdoğan ve Putin'in iki ülke arasındaki ortak enerji projelerini ele alacağını söyledi.

İnşaatı devam eden TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ve Akkuyu NGS projelerinde gelinen son durumun değerlendirileceğini belirten Uşakov, "Her iki projede de özellikle son dönemde önemli oranda ilerleme sağlandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'ye ilişkin ilk anlaşma, 2010 yılında Rusya ile imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak. Yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak santralin ilk kısmının 2023'e kadar işletmeye alınması öngörülüyor.

İstanbul'da geçen yıl ekim ayında imzalanan TürkAkım Anlaşması'yla her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki doğalgaz boru hattının inşası planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından, Erdoğan ile Putin'in, iki gün önceki telefon görüşmesinde Hamburg'da düzenlenecek G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldıkları öğrenilmişti.


Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:57
  1. Vladimir Putin
  2. Recep Tayyip Erdoğan
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