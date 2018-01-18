Kremlin sözcüsü Putin'in en sevmediği şeyleri açıkladı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan sunucu Nailya Askerzade'nin programına konuk oldu.

Tamamı henüz yayınlanmayan programın sunucusunun Instagram'dan paylaştığı görüntülere göre ''Putin'in en sevmediği şeyler neler?'' sorusuna yanıt veren Peskov ''Yalan ve beceriksizlik'' ifadesini kullandı.