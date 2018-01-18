Kremlin sözcüsü Putin'in en sevmediği şeyleri açıkladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en sevmediği şeylerin yalan ve beceriksizlik olduğunu açıkladı.18 Ocak 2018 Perşembe 14:34
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan sunucu Nailya Askerzade'nin programına konuk oldu.
Tamamı henüz yayınlanmayan programın sunucusunun Instagram'dan paylaştığı görüntülere göre ''Putin'in en sevmediği şeyler neler?'' sorusuna yanıt veren Peskov ''Yalan ve beceriksizlik'' ifadesini kullandı.