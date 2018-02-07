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Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin...

Rus basını, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu yazdı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:50
Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin...

Peskov'a bugünkü basın toplantısında Putin, Erdoğan ve Ruhani arasında yeni üçlü zirve yapılması ihtimali soruldu.

'ÜÇLÜ ZİRVE İHTİMAL DIŞI DEĞİL'

Peskov, "Putin'in Erdoğan ve Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu biliyorsunuz. Bu temaslar, Suriye'yle ilgili konuların görüşülmesi kapsamında düzenli olarak yapılıyor. Bu nedenle, elbette liderler gerekli görülmesi halinde üçlü zirve yapılmasını ihtimal dışı tutmuyor ancak şu an için bu konuda somut bir mutabakat yok" cevabını verdi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 12:50
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Vladimir Putin

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  • Osman19Osman192 sa önce
    Öz be öz ingliz mali Farsi İran ABD/teror safinda, Turkiye'ye; Irak'dan cik' diyebiliyor? Ne hadle? Nufusunun cogu-43 milyon Turkun yasadigi Iran'i gelde parcalama. Orada yeni bir Turk devleti kurma
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