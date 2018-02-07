Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin...

Peskov'a bugünkü basın toplantısında Putin, Erdoğan ve Ruhani arasında yeni üçlü zirve yapılması ihtimali soruldu.

'ÜÇLÜ ZİRVE İHTİMAL DIŞI DEĞİL'

Peskov, "Putin'in Erdoğan ve Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu biliyorsunuz. Bu temaslar, Suriye'yle ilgili konuların görüşülmesi kapsamında düzenli olarak yapılıyor. Bu nedenle, elbette liderler gerekli görülmesi halinde üçlü zirve yapılmasını ihtimal dışı tutmuyor ancak şu an için bu konuda somut bir mutabakat yok" cevabını verdi.