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Kredi kartı dolandırıcıları cezaevine gönderildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kredi kartı dolandırıcısı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Aralık 2017 Pazar 19:19
Kredi kartı dolandırıcıları cezaevine gönderildi

Sahte kartvizit, kimlik ve çok sayıda sabıkası bulunan suç şebekesi, polisin adım adım takibi ile yakalanmıştı. Kredi kartı dolandırıcılığı yapan, 4 dosyadan ayrıca arandığı için 14 yıl kesin hapsi olan Fikret D. Kahramanmaraş’ta cezaevine konulurken, Mithat A. ile Hasan A. ise iş yerinden hırsızlık yaptıkları suçundan işlem yapılmak üzere Osmaniye Emniyetine teslim edildi, şüpheliler Osmaniye’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 19:19
  1. Kahramanmaraş
  2. operasyon
  3. kredi kartı dolandırıcısı
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