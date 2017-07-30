Kredi kartı borcunu ödememek bunu da yaptılar!

Yok daha neler diyeceğimiz bir haber. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre Çin'in Wuhan şehrinde yaşayan 59 yaşındaki Zhu Najuan adlı kadın 3.71 milyon dolarlık kredi kartı borcu nedeniyle estetikle yüzünü değiştirdi.

Telegraph'ın haberine göre Çin'de kurulmak istenen "kredi toplumu"nun karşılaştığı zorlukların vurgulandığı davada, Polis memurlarının Xinhua haber ajansına aktardıklarına, 56 yaşındaki Zhu Najuan adlı kadını tutukladıktan sonra şaşkına döndüklerini belirtti.

Çin 'in güneydoğusundaki Shenzhen şehrine kaçan ve orada yakalanan kadının 30'lu yaşlarda göründüğünü ve fotoğraflarından çok farklı olduğunu belirten polis yetkilileri, kadının diğer insanların kimlik kartlarını ülkenin dört bir yanında trenle seyahat etmek için kullandığını belirtti.

Borçlu olduğu bankaların kartlarıyla son olarak estetik ameliyat olan kadının kartları daha sonra kullanmadığı belirtildi.

Ülkede hükümet tarafından bireylerin daha fazla kresi kullanması istenirken geçtiğimiz yıl Çin'de hane halkı borcunun gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 50'sine ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakamın da on yıldan daha kısa süre içerisinde iki katına çıktığı ifade edildi.