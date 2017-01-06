Krasnodar kan kaybediyor

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Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki Rus rakibi Krasnodar, şu an kadar sadece Kolombiyalı sol bek Cristian Ramirez’i transfer etmişti. Kadrosunu güçlendirmeye çalışan Yeşil-Siyahlılar, elindeki yıldızları ise bir bir kaybediyor. Savunma oyuncusu Jedrzejczyk’i Legia’ya gönderen Krasnodar, orta sahanın önemli ismi Akhmedov’u ise Çin ekibi Shanghai SIPG’ye satmıştı.

Eboue’yi kaybedebilir

Rus ekibinin bir diğer orta saha oyuncusu Kouassi Eboue’nin ise İskoç devi Celtic’e gideceği öne sürüldü. 19 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istediği kaydedildi.