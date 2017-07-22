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Kraliçe'ye 'dokundu', İngiltere karıştı!

Kanada Genel Valisi David Johnston'ın protokolü ihlal ederek Kraliçe Elizabeth'e dokunması ülkede gündem oluşturdu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:00
Kraliçe'ye 'dokundu', İngiltere karıştı!

Geçtiğimiz Çarşamba günü Kanada Konfederasyonu'nun 150. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kraliçe Elizabeth, Londra'daki Kanada Evi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kanada Genel Valisi David Johnston'ın merdivenleri inen Kraliçe'ye yardım etmek için kolundan tutması tartışma yarattı. Zira protokole göre Kraliçe'ye dokunmak yasak.

Konuyla ilgili olarak CBC News'e konuşan Johnston, "Kesinlikle protokolün bilincindeyim. Sadece merdivenlerde herhangi bir tökezleme olabileceğinden endişe ettim. Biraq kaygan bir halı vardı ve herhangi bir tökezleme yaşanmaması için protokolün ihlal edilmesinin doğru olduğunu düşündüm." dedi.

Kraliyet ailesinin resmi web sitesine göre, Kraliçe ile görüşmeler sırasında herhangi resmi bir davranış kuralı bulunmuyor. Ancak İngiltere'de tokalaşmanın dışında Kraliçe'ye dokunmak olağandışı olarak yorumlanıyor. 2009 yılında Michelle Obama'nın Kraliçe Elizabeth'e sarılması da İngiliz basınında manşetleri süslemişti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:00
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