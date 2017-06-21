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Kraliçenin şapkasındaki gizli mesaj...

Kraliçe 2.Elizabeth'in Birleşik Krallık parlamentosunda yeni yasama döneminin açılışında taktığı şapka dikkati çekti. Kraliçe'nin şapkası Avrupa Birliği bayrağına benzetildi, AB'den çıkmak için Brexit sürecinin başladığı Kraliçenin şapkasındaki gizli mesaj... 'Bu şapka bir mesaj mı' yorumları yapıldı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:22
Kraliçenin şapkasındaki gizli mesaj...

Birleşik Krallık parlamentosunda yeni yasama döneminin açılışını yapan Kraliçe 2. Elizabeth'in taktığı şapka dikkat çekti.

Şapkası AB bayrağına benzetildi

Kraliçe Elizabeth'in sarı çiçeklerle süslenmiş lacivert şapkası Avrupa Birliği bayrağına benzetildi.

İngiltere'de yeni yasama dönemi Kraliçe 2. Elizabeth'in parlamentoda yaptığı konuşmayla açıldı.

Kraliçe yaptığı konuşmada, parlamentonun yeni dönemde odaklanacağı konular ve kanunlardan bahsederken, konuşmasının merkezinde de İngiltere'nin AB'den ayrılmasını öngören C süreci vardı. 

Kraliçe Elizabeth konuşmasında, Brexit sürecinde hükümetin 8 ayrı yasa üzerinde çalışacağını açıkladı ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmak için görüşmelere başladığı günlerde Kraliçe'nin giydiği kıyafet dikkat çekti 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:22
  1. Elizabeth
  2. elizabeth throsell
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