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Kraliçenin askerleri bir Milletvekillini esir alacak

Geçtiğimiz ayı terör, yangın ve nefret suçu gündemleriyle geçiren Birleşik Krallık'ta yeni parlamento dönemi bugün Kraliçe 2. Elizabeth'in yapacağı konuşmayla açılacak.

21 Haziran 2017 Çarşamba 14:45
Kraliçenin askerleri bir Milletvekillini esir alacak

Kraliçe'nin parlamento binasında yapacağı konuşma için başkent Londra'da ekstra güvenlik önlemleri alınırken, konuşma öncesinde birçok gelenek de yerine getirilecek. Bir parlamento üyesi Kraliçe'nin askerlerince esir alınarak Buckingham Sarayı'nda tutulurken, askerler ellerindeki fenerlerle parlamento binasının mahzenlerinde güvenlik araması yapacak.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in 96 yaşındaki eşi Prens Philip'in Salı gününden bu yana hastanede tutulduğu ve bu nedenle törene katılamayacağı açıklandı. Prens Philip'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:45
  1. Elizabeth
  2. ingiltere
  3. seçim dönemi
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