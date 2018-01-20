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Kralı gözüne kestirdi!

Fikret Orman ve ekibi forvet arayışında şu ana kadar somut bir adım atamadı. Demba Ba'yı bekleten Kartal, listesine sürpriz bir hamleyle Vagner Love'ı da ekledi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:20
Kralı gözüne kestirdi!

Beşiktaş yönetimi İngiltere'de forvet arayışlarında istediği sonuca ulaşamadı. Ada'dan dönen BaşkanFikret Orman'ın Leicester City ile yaptığı İslam Slimani transferinden somut bir sonuç henüz çıkmış değil.

Cezayirli golcünün transferinin gerçekleşmemesi halinde siyah-beyazlılar B planını da hazırda tutuyor. Eski yıldızı Demba Ba zaten gelmeye hazır, bunun yanında Alanyaspor'u golleriyle sırtlayan ancak Akdeniz ekibinde mutsuz olan Vagner Love için de temasa geçilecek.

BAŞKAN VE GÜNEŞ BULUŞTU

Başkan Orman, İstanbul'da Şenol Güneş'le bir araya gelip transfer değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Beşiktaş'a imza atmak için tek bir şart sunan ve sözleşme süresinin 2.5 yıllık olmasını isteyen Demba Ba, bu imzaya karşılık 7 milyon Euro istediği haberlerine sert tepki gösterdi. Ba, "İnsanlar konuşmayı severler onları dinlemeyin" karşılığını verdi. Beşiktaş 'Gel' dediği an Senegalli forma giymeye hazır.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:20
  1. Vagner Love
  2. Fikret Orman
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