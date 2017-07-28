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Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan etti!

Suudi Arabistan’ın El Aksa zaferinde en büyük etkenin Kral Selman olduğunu belirten açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

28 Temmuz 2017 Cuma 20:13
Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan etti!

Suudi Arabistan, perşembe günü yaptığı açıklamada Kudüs'te bulunan El-Aksa Camii'ndeki karmaşanın sona ermesinde, Kral Selman'ın yoğun diplomatik uğraşlarının en önemli etken olduğunu açıkladı.

BAE COŞKUYLA KARŞILADI

Suudi hanedanı yaptığı açıklamada, Selman'ın El-Aksa meselesini çözebilmek için dünya liderleriyle gerekli olan iletişimi sağladığını belirtti. İsrail polisinin yenilgiyi kabul etmesi ve güvenlik kontrol noktalarını kaldırmasıyla bu diplomasinin “başarı ile sonuçlandığını” da ekledi. Bu açıklama Riyad'ın en yakın müttefiklerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da coşkuyla karşılandı. Prens Muhammed bin Zayed, krizin çözülmesindeki Suudi faktöründen övgüyle söz etti. 

KRAL TATİLDE

Açıklama sonrası Twitter'da “Selman'ın kalbindeki El-Aksa” etiketi yayılmaya başladı. Birçok kullanıcı etikete büyük tepki gösterdi. Tepki gösterenlerin ortak noktası, direniş ve zafer için Filistin halkına değil Kral Selman'a teşekkür edilmesiydi. Selman pazartesi gününden beri tatilde ve başta El-Aksa gerilimi olmak üzere devlet işleriyle oğlu Muhammed bin Salman uğraşıyor.

Eski Şehir, Kudüs'ten bir aktivist Middle East Eye'a yaptığı açıklamada “Biz Filistinliler sadece İsrail'e değil, tüm dünyaya karşı gücümüzü ispatladık” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 20:13
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