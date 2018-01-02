Kral Selman'a kötü haber: Kardeşi açlık grevine başladı

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın üvey kardeşi olan 86 yaşındaki Prens Talal'in, bir ay içinde 10 kilo kaybettiği ve şu sıralar Kral Faysal Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu kaydedildi.

Veliaht Prens Muhammed, yolsuzluk operasyonu adı altında aralarında Prens Talal'in oğlunun da bulunduğu yüzlerce prens, işadamı ve eski bakanı tutuklamıştı. (Sabah)