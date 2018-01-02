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Kral Selman'a kötü haber: Kardeşi açlık grevine başladı

Ülkenin en zengin ismi Prens El Velid bin Talal'in babası Prens Talal bin Abdülaziz'in, ülkedeki tutuklama operasyonlarını protesto için açlık grevine başladı

02 Ocak 2018 Salı 09:59
Kral Selman'a kötü haber: Kardeşi açlık grevine başladı

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın üvey kardeşi olan 86 yaşındaki Prens Talal'in, bir ay içinde 10 kilo kaybettiği ve şu sıralar Kral Faysal Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu kaydedildi.

Veliaht Prens Muhammed, yolsuzluk operasyonu adı altında aralarında Prens Talal'in oğlunun da bulunduğu yüzlerce prens, işadamı ve eski bakanı tutuklamıştı. (Sabah)

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 09:59
  1. Suudi Arabistan
  2. kral selman
  3. Prens Talal
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