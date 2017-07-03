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Kral Selman'a haddi aşan övgü!

Suudi Arabistan'da yayın yapan Al Jazirah gazetesi yazarlarından El Anzi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i İslam'da Allah'la ilişkilendirilen sıfatlarla anınca infial yarattı. Gazete köşe yazısıyla ilgili özür yazısı yayınladı, yazarın işine de son verildiği iddia edildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:07
Kral Selman'a haddi aşan övgü!

Suudi Arabistan merkezli Al Jazirah gazetesinde yazan Ramazan el Anzi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i övdüğü bir köşe yazısında, Kral'ı İslam'da 'Esma ül Hüsna' (Allah'ın Güzel İsimleri) olarak geçen ve Allah'a atfedilen 99 sıfattan olan 'Şedid'ül Ikab' (cezalandırıcı) ve 'Halim' (hoşgörülü) sıfatlarıyla andı. 

Gazete daha sonra yazıyla ilgili özür yayınladı: "Yazarın, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı'ının kişiliğiyle ilgili olarak kullandığı ifadeler kabul edilemez."

Bu ifadeler El Anzi'nin görevine son verildiği iddialarını gündeme getirirken Kral Selman'ın da yazarın işine son verilmesini talep ettiği öne sürüldü.

Öte yandan Okaz gazetesi, Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el Avad'ın, Kral'ın, köşe yazısıyla ilgili kaleme aldığı şikayet mektubunda 'metinde kullanılan ifadelerin kendisini hayrete düşürdüğünü' belirttiğini yazdı.

Sabq isimli haber sitesi de Kral'ın söz konusu mektupta şu ifadeleri kullandığını öne sürdü: "Böyle bir şeyi asla kabul etmiyor ve onaylamıyoruz. (…) Bu gibi meselelerde müsamaha göstermenin oluşturacağı tehlikelerin farkındayız."

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:07
  1. Arabistan
  2. Suudi Arabistan
  • Hkn...Hkn...47 dk önce
    Kral selmanın yaptıklarına bakarsak keçi sakallı şeytan tanımı daha çok yakışır.
Bugünkü Akit

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