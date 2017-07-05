Kral Selman ile Angela Merkel telefonda görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Almanya Başbakanı Merkel ile bir telefongörüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Başbakan Merkel ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgede ve dünyadaki gelişmeleri ele aldı.

Haberde görüşmeye ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, dün başladığı Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret etmişti. Gabriel'in ayrıca Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.