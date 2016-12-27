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Kral Selman Halep için yardım kampanyası talimatı verdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Suriye halkına yardım için tüm ülkede yardım kampanyası başlatılması yönünde talimat verdi.

Kral Selman Halep için yardım kampanyası talimatı verdi
Eklenme: 27 Aralık 2016, 10:00
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Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral Selman'ın savaş ve ağır kış şartları nedeniyle yardıma muhtaç Suriyelilere ve özellikle yerlerinden ayrılmak zorunda kalan Haleplilere destek için bugünden başlamak üzere tüm ülkede Suriye'ye yardım kampanyasının başlatılması emrini verdiği bildirildi.

34.6 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Kral Selman'ın yardım kampanyasına kişisel hesabından 5,3 milyon dolar, Birinci Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif'in 2,6 milyon, İkinci Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'ın ise 2,1 milyon dolar bağışta bulunduğu yardım kampanyasına devlet bütçesinden de 26,6 milyon dolarlık tutar ayrıldı.

Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezinin yürüteceği belirtilen kampanyada partner kuruluşlar aracılığıyla insani yardım malzemesi, ilaç, barınma malzemeleri ve kışlık malzemelerin temin edileceği, tedavi masrafları ile çadır kurulum masraflarının karşılanacağı ifade ediliyor.

 
EtiketlerKral SelmanSuriyeHalepSuudi Arabistan Kraliyet Divanı
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Metin Köse

Verenlerdende vesile olanlardanda Allah razı olsun....

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Berlinli

Maşallah Allah razı olsun Arapları sevmeyen çatlasın

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