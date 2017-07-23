Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!

Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Cidde'de bazı temaslarda bulunacak.

KRAL SELMAN KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali'nde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından karşılandı.

TÜM GÖZLER ERDOĞAN'IN ÜSTÜNDE

Körfez krizi sonrası, Erdoğan'ın bu ziyaretleri gerçekleştirme kararı ile birlikte tüm gözler Cumhurbaşkanına çevrilmişti. Diğer ülkelerin de Körfez krizinin aşılmasında önemli etkisi olacağında hem fikir oldukları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretleri kapsamında Kral Selman bin Abdülaziz ile yapılan ilk görüşmenin bir hayli olumlu geçtiği öğrenildi. İki liderin gazetecilere karşı samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı.

KİMLER EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Cidde'ye gitti.

KRAL İLE ÖĞLE YEMEĞİ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile öğle yemeği yiyecek olan Erdoğan, heyetlerarası görüşmenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kabul edecek.

İKİNCİ DURAK KUVEYT

Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Kuveyt'e geçecek.