Kral Selman daha fazla direnemedi, imzayı attı

Petrol fiyatlarının düşmesiyle zor günler yaşayan Suudi Arabistan yönetimi hayat pahalılığından dolayı gelen şikayetlere daha fazla direnemedi ve devlet memurlarına ikramiye verileceğini açıkladı.



Kral Selman'ın gece yarısı imzaladığı karara göre, kamu çalışanları ve Yemen'de savaşan askeri personele ikramiye verilecek. Bunun yanı sıra ise ilk kez ev alacaklara vergi indirimi uygulanacak.



Kararnameyle devlet çalışanlarına aylık 266 dolar ikramiye verildi. Yemen'de savaşan askerlere ise bin 333 dolar ikramiye verilecek. İkramiyelerin aylık mı yoksa bir kereye mi mahsus olacağı henüz açıklanmadı.



Riyad yönetimi 2030 vizyonu kapsamında 1 Ocak itibariyle petrol devi Aramco'yu anonim şirketi haline getirdi.



2018 bütçesinin petrol fiyatlarının düşük olmasına rağmen krallık tarihinin en büyük devlet harcamasına sahip olacağı belirtilirken, devlet haber ajansı SPA'ya göre hükümetin önceliğinin Suudi vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi olacağı ifade edildi.