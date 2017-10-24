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Kral, 4 bakanı görevden aldı

Fas Kralı 6. Muhammed'in aralarında 4 bakanın da bulunduğu 14 kamu yetkilisini "usulsüzlüklere karıştıkları" için görevden aldığı bildirildi.

24 Ekim 2017 Salı 22:58
Kral, 4 bakanı görevden aldı

Kraliyet Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Denetim Kurulu Başkanı İdris Cato’nun sunduğu raporun ardından, Kral 6. Muhammed, Başbakan Sadeddin el-Osmani, İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit ve Maliye Bakanı Muhammed Busaid ile bir araya geldi.

4 BAKAN GÖREVDEN ALINDI

Fas Kralı, görüşmenin ardından aralarında 4 bakanın da olduğu 14 kamu kurumu yetkilisini görevden aldı.

Açıklamada, Kral 6. Muhammed’in Başbakan Osmani ile yaptığı istişare doğrultusunda anayasanın 47. maddesi uyarınca "görevden alma" yetkisini kullandığı belirtildi.

İŞTE GÖREVDEN ALINAN BAKANLAR

Görevden alınan bakanların, Mesleki Eğitim Bakanlığı Devlet Sekreteri El-Arabi bin eş-Şeyh, Sağlık Bakanı El-Hüseyin el-Verdi, Konut ve Şehircilik Bakanı Muhammed Nebil Bin Abdullah ve Milli Eğitim, Mesleki Eğitim, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Muhammed Hassad’ın olduğu belirtildi.

Azledilen bakanların aynı zamanda önceki hükümette de görev aldıkları hatırlatılan açıklamada, “Yüksek Denetim Kurulu raporu doğrultusunda önceki hükümet döneminde birtakım usulsüzlüklere karıştıkları belirlenen yetkililer hakkında işlem yapıldı.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bir bakanın ülkenin kuzeyinde yapılması planlanan kalkınma projelerine ilişkin tutumundan dolayı görevden alındığına dikkat çekilerek, kalkınma amaçlı başlatılan projelerin söz konusu kişilerin taahhütlerini yerine getirmemesi üzerine geciktiği vurgulandı.

Fas'ın kuzeyindeki El-Huseyma kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler mayıs ayında yeniden başlamıştı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 22:58
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