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KPSS sorularının sızdıran zanlılara ceza yağdı

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı 4 davadaki sanıklar, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

23 Ocak 2018 Salı 13:21
KPSS sorularının sızdıran zanlılara ceza yağdı

AA-Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında 4 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Aysun Yaman, Serpil Hamamcı, Gülşen Tütüneken ve Mustafa Saray'ın, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Heyet ayrıca Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklardan Saray'a "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştıkları süreyi göz önünde bulundurarak Saray'a 404 bin 360 lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin 420 kişi hakkında ayrı ayrı iddianame düzenlenmişti.

Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı iddianamelerde sanıklara, daha önce aynı suçlamalarla açılan davalarda olduğu gibi "FETÖ üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltilmişti.

Savcı Erkman, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce sanık sayısı 3 ila 230 arasında değişen 7 dava açmıştı. Toplam 583 sanıklı bu davaların ardından 420 sanık hakkında da ayrı ayrı dava açılmıştı. Böylece dava sayısı 427'ye, sanık sayısı da bin 3'e yükselmişti.

Erkman'ın görev yerinin değişmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 130 sanık hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenleyerek mahkemeye göndermişti.

Son iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin dava sayısı 557, şüpheli sayısı ise bin 133 olmuştu.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 13:21
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Kamu Personel Seçme Sınavı
  3. KPSS
  4. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
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